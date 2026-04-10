Mladog fudbalere već uveliko sele u drug klubove. Priča se o cifri od 30 miliona evra, ali... Mladi fudbaler nema ništa protiv da ostane u Zvezdi.

- Razmišljao sam, pričao sa dosta ljudi. Ja bih najviše voleo da sam u Crvenoj zvezdi, da ostavim neki trag, pa ćemo posle videti šta će da bude. I dalje ne znam ništa, strpljivo čekam, ne žurim nigde... - rekao je Kostov za "Sportinjo".

Govorio je o saigračima u Zvezdi.

- Ima sjajnih momaka u svlačionici. Najviše se ugledam na Radeta Krunića, on mi je nekako od samog početka bio pri ruci. Pomogao mi je oko mnogih stvari, kako da se prilagodim na terenu pre svega. Iskreno, najviše bih voleo da imam karijeru kao što je on ima, pošto igramo i na sličnoj poziciji i nekako smo slični karakterom. Naravno, i od ostalih igrača može dosta da se nauči. Sa svima pričam, volim da komuniciram i od svakog igrača sam po nešto naučio. Da li ću ih nadmašiti, to će vreme pokazati, ja sam strpljiv - objasnio je Kostov.