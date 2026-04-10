- U Valensiji je vreme u ovo doba godine neverovatno, a atmosfera u areni je bila sjajna – to je najbolja arena koju sam video do sada. Ali, želeo bih da pozovem novog direktora Evrolige, onog Španca koji pokušava da unapredi ligu i sarađuje sa NBA ligom... Mislim da živi blizu, pa može samo da sedne u auto i dođe da proveri svlačionice - počeo je Ataman.

Nastavio je u istom ritmu.

- Valensija nam je dala ostavu (magacin) za stručni štab, a to je nepoštovanje prema svim evroligaškim trenerima. To je za mene bilo veliko iznenađenje. Evroliga je veoma važna, kao i njen imidž, a to važi i za trenere. Znam da su se i druge kolege žalile na ovo, ali ništa se nije promenilo. Zato ga pozivam da dođe iz Barselone i vidi situaciju. Treneri Evrolige ne zaslužuju da čekaju u magacinu da bi se presvukli.

Ostaje da se vidi da li će Evroliga reagovati i kako...