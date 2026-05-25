Košarkaši Hapoel Tel Aviva savladali su Nes Zionu rezultatom 81:75 u 25. kolu prvenstva Izraela.

Meč je obeležio srpski košarkaš Vasilije Micić zbog novog isključenja.

Srpski plejmejker na parketu je proveo svega deset minuta i 35 sekundi, pošto je veoma brzo morao u svlačionicu. Najpre je dobio tehničku grešku, a potom je početkom druge četvrtine napravio i nesportsku ličnu grešku, nakon čega su sudije odlučile da ga isključe sa utakmice.

Hapoel je uprkos tome uspeo da sačuva kontrolu i dođe do važne pobede, a junak meča bio je Iš Vejnvrajt.

Amerikanac je ubacio 18 poena i praktično sve poene postigao van linije za tri poena, pošto je šutirao fenomenalnih 6/7 za tri.