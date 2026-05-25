Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrope, pošto su u finalu Evrolige savladali Real Madrid sa 92:85.

Prštalo je na sve strane na terenu, ali i na tribinama.

Jednu situaciju koja je sve šokirala niste mogli da vidite u prenosu uživo i u njoj su se našli gazda Olimpijakosa Evangelos Marinakis i bivši bliski savetnik premijera Grčke, Kirjakosa Micotakisa, Grigoris Dimitriadis.

Njih dvojica našli su se u žustroj raspravi i klinču, a situacija je umalo eskalirala i bilo je blizu da gledamo i ozbiljan fizički sukob dva moćnika.

Fizička barijera i ekspresna reakcija obezbeđenja sprečili su da dođe do direktnog fizičkog kontakta pa se sve završilo bez ozbiljnog skandala.