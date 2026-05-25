17.10 - Teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je u prvom kolu u Parizu pobedila Veroniku Erjavec iz Slovenije 6:2, 6:2. Dalje je prošla i Elina Svitolina koja je bila bolja od Ane Bondar sa 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

16.26 - Eliminisan je Sten Vavrinka! Šampion Rolan Garosa iz 2015. godine izgubio je od De Jonga sa 3:1.

15.35 - Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedio Britanca Tobija Samjuela 6:4, 6:4, 6:2. Meč je trajao jedan sat i 54 minuta. Australijski teniser će u drugom kolu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa.

15.01 - Španski teniser Rafael Hodar lako je savladao momka srpskog porekla Aleksandra Kovačevića sa 3:0 i plasirao se u drugo kolo. Pored njega dalje je prošao i nekadašnji finalista grend slema Mateo Beretini koji je sa 3:1 savladao Mađara Martona Fučoviča.

14.15 - Italijanska teniserka Džasmin Paolini plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas na startu takmičenja pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku 7:5, 6:3. Paolini će u drugom kolu igrati protiv Argentinke Solane Sijere. Plasman u drugo kolo Rolan Garosa izborile su i Darija Kasatkina iz Australije, Suzan Bandeki i Žil Tajhman iz Švajcarske, Poljakinja Maja Čvalinska i Austrijanka Julija Graber.

13.25 - Četvorostruka šampionka Rolan Garosa Iga Švjontek bez problema savladala je Australijanku Emerson Džons u dva seta.

13.30 - Drama! Jedan od uzbudljivijih mečeva prvog dana Rolan Garosa bio je onaj između domaćeg tenisera Pjer-Iga Erbera i Lorenca Sonega. Italijan je pobedio posle pet setova, a utisak je da je ishod umnogome odredila jedna sudijska odluka koju Erber nije prihvatio nimalo dostojanstveno.

12.35 - Hamad Međedović je govorio o svom ponašanju.

-Ma ne znam, u tom trenutku, iskreno, padne mi mrak na oči. Baš sam pričao sa trenerom maločas. Iako sam vodio od početka i izgledalo je kao da imam kontrolu, znao sam da u svakom momentu, ako malo kiksnem na svom servisu, on može da se vrati, jer jako dobro servira. Bio sam malo više tenzičan. Ne volim to što mi se dešava, iskreno. Nije niko kriv sem mene i to je to.

11.45 - Suze posle pobede nad Oksanom Selehmetovom. Mnogi su se pitali šta se dogodilo Marti Kostjuk, a objašnjenje Ukrajinke ubrzo je stiglo.

-Imam fotografiju kuće svojih roditelja i svega oko nje. Nemam snimak, ali to sam dobila jutros u osam sati -počela je 23-godišnjakinja pokazujući kuće u plamenu.

Nastavila je posle kratke pauze:

-Morala sam da prođem kroz sve to, da se nosim sa tim i da izađem na teren da igram. Nisam znala šta da očekujem od sebe. Nisam znala kakva će mi biti koncentracija, da li ću moći da kontrolišem emocije i misli.

