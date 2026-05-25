Bio je iskren posle meča.

-Hvala vam na dolasku ovde i atmosferi koju ste nam priredili. Zaista smo demonstrirali obojica mnogo emocija, i moje su pomešane pre svega - rekao je Đoković.

Potom se osvrnuo na "novi skalp" koji je skinuo u karijeri i kvalitete mladog Francuza:

-Želim nekoliko reči o ovom sjajnom momku. Prvi put smo igrali, neverovatno je igrao u prvom setu koji je dobio, kako je servirao, nisam mogao da čitam taj servis. Pokušavao sam na razne načine. Mislim da je budućnost pred njim. Imaćemo priliku da gledamo izuzetno snažnog tenisera, želim mu sve najbolje - kaže Novak Đoković.

Na kraju je zaključio:

-Anticipacija je od velike važnost, uz to i strpljenje. Uspeo sam da budem koncentrisan u ključnim momentima, iskoristio te šanse u drugom setu. Bilo je jako komplikovano u nastavku, ali nekako tokom ovog meča kako je odmicao, popravio sam ritern - jasan je Đoković.

Novaka u drugoj rundi čeka takođe Francuz, Valentin Roje, koji je kroz tri seta eliminisao Uga Delijena iz Bolivije.