Američki teniser Tejlor Fric eliminisan je već u prvom kolu Rolan Garosa i to od zemljaka, malo poznatog Nišeša Basaravedija.

Indijac koji je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama napravio je nestvarnu senzaciju i izjednačio najveći rezultat karijere, plasman u drugo kolo grend slema.

Fric je igrao neprepoznatljivo loše što je Nišeš koristio, rešio dva seta posle taj-brejka i poveo sa 2:0. Uspeo je Tejlor da smanji posle 11:9 u trećem taj-brejku, ali je onda Basaravedi otvorio četvrti set sa 5:0 i bilo je jasno da se piše velika senzacija.

Amerikanac će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Ševčenka i Mihelsena.