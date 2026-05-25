Švajcarski teniser Sten Vavrinka poražen je na startu Rolan Garosa. On je u prvom kolu poražen od Holanđanina Jaspera De Jonga rezultatom 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Bio je to poslednji meč legendarnog Švajcarca na terenima Rolan Garosa, jer će na kraju ove sezone završiti bogatu profesionalnu karijeru.

Prvi set dobio je Holanđanin, a ispostavilo se da mu je rani brejk bio sasvim dovoljan. U drugom je Sten uzvratio, oduzeo servis rivalu u finišu seta i stigao do izjednačenja.

Ipak, treći i četvrti set De Jong rutinski dobija, pa je tako Vavrinka odigrao poslednji meč na Rolan Garosu.

Vavrinka je prvu i jedinu titulu na Rolan Garosu osvojio 2015. godine kada je u finalu pobedio Novaka Đokovića. Osim toga, igrao je još jedno finale u kom je izgubio od Rafaela Nadala.