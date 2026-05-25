Beograd se nalazi među kandidatima za domaćinstvo završnog turnira Evrolige ukoliko Abu Dabi ne bude organizator naredne godine.

Kako javlja litvanski novinar Jonas Lekšas, među glavnim kandidatima su Beograd, Valensija i Kaunas.

U slučaju da dobije organizaciju, Beograd bi po treći put u poslednjih osam godina ugostio najbolje evropske klubove.

Prethodno je srpska prestonica bila domaćin Fajnal-fora 2018. godine, kada je titulu osvojio Real Madrid, kao i 2022. godine, kada je trofej podigao Anadolu Efes.