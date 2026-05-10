Liverpul će tokom letnjeg prelaznog roka krenuti u potragu za igračem koji bi mogao da nasledi Mohameda Salaha, živu i istinsku legendu kluba, koji posle mnogo godina napušta „Enfild“.

Ime Majkla Olisea ostaje velika, verovatno i pusta želja, a spominje se i Jan Dijomande iz Lajpciga. Sada se u prvi plan probija fudbaler za kog je gotovo izvesno da menja klub po završetku sezone, jer se čini da je spreman za viši nivo.

Poslednjih nedelja sve češće se govori i o Magnesu Aklijušu (24), ofanzivcu Monaka. Francuzi pišu da je spreman za naredni korak u karijeri, a da je Pari Sen Žermen prvi stao u red, videvši ga kao važan projekat za budućnost. Ipak, ostaje dilema koliko bi prostora za igru imao u Parizu koji na njegovim pozicijama ima fantastične pojedince.

Prema informacijama iz njegovog okruženja, PSŽ mu je dugo bio glavna opcija za leto, ali sada se pojavljuje i ozbiljno interesovanje Liverpula, koji ga vidi kao potencijalnog naslednika Salaha. Engleski velikan navodno priprema ponudu vrednu oko 50 miliona evra, a prethodno je za Aklijuša interes pokazao i Pep Gvardiola, koji ga je video kao kvalitetno rešenje za rotaciju u Mančester sitiju.