U 33. kolu lige Bosne i Hercegovine, na stadionu Grbavica, Željezničar je ubedljivo savladao Slogu iz Doboja golovima u drugom poluvremenu – 3:0 (0:0)

Srpski trener na klupi sarajevskog velikana, Savo Milošević, bio je zadovoljan prvim trijumfom svojih izabranika pored domaćom publikom posle skoro tri meseca.

- Bog nas je pogledao u drugom poluvremenu, održala nas je ta disciplina, i ličilo je na nešto. Konačno smo dobili kod kuće što je bilo jako bitno. Sada možemo malo rasterećenije igrati do kraja. Drago mi zbog pobede i dobre igre u drugom poluvremenu – rekao je iskreno Savo.

Željko je peti sa 41. bodom, a Sloga poslednja sa 27.