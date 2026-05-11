Košarkaši Borca iz Čačka savladali su TFT Skoplje u doigravanju sa 2-0 u seriji, te opstali u regionalnoj ABA ligi 1. Posle ubedljive pobede u Čačku, član elitnog ranga je bio nemilosrdan i u gostima trijumfom sa više od 30 koševa razlike – 97:65.

Prednost Borca bila je dvocifrena već posle prve četvrtine, a do kraja meča je nastavila da raste. Sedmoplasirani tim ABA 2 lige iz Severne Makedonije doživeo je potpunio krah u poslednjoj deonici, pošto je srpski predstavnik rešio u svoju korist sa čak 24:9. Podsećamo, iz ABA lige je ispao Split, a u istu se plasirao Široki Brijeg.

Najbolji kod pobednika bili su Uskoković sa 23, Čarapić sa 20 i Nikolić sa 17 poena, dok su se na drugoj strani istakli Gordon sa 18, odnosno Stenli sa 15 poena.