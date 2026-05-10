Košarkaši Partizana pobedili su u sarajevskoj "Zetri" ekipu Bosne rezultatom 87:73.

Crno-beli su ovim trijumfom obezbedili plasman u polufinale ABA lige gde će igrati protiv Crvene zvezde ili Cedevita Olimpije.

Crveno-beli trenutno vode sa 1:0 u seriji.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Isak Bonga sa 18 poena, dok su Sterling Braun i Džekiri upisali po 13. Još jedan dvocifreni je bio Bruno Fernando (10).

U redovima Bosne Vest je dominirao sa 18 postignutih poena.

Partizan je relativno rutinski slavio u Sarajevu pošto je vodio skoro ceo meč.

Bosna je bolja otvorila meč vodila sa 12:7, a onda je Partizan serijom 9:0, preokrenuo rezultat.

Crno-beli su brzo otišli na dvocifrenu prednost i nisu je ispusštili do pred kraj treće deonice kada je Bosna prišla na -8, 60:68.

Ipak Partizan nije dozvolio nikakvo iznenađenje, ponovo se odlepio i rutinski priveo meč kraju.