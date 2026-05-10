Najefikasniji u ekipi Spartaka bili su Oliver Henlan i Danilo Nikolić sa po 17 poena. Henlan je upisao po šest skokova i asistencija, a Nikolić sedam uhvaćenih lopti.
Po 11 poena u Spartaku su postigli Stefan Momirov (pet skokova) i Igor Drobnjak.
Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Džanan Musa sa 27 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je dabl-dabl ostvario Mfiondu Kabengele sa 14 poena i 12 skokova.
Ranije danas plasman u polufinale ABA lige osigurao je Partizan, koji je sa 2:0 u seriji bio bolji od Bosne, a u utorak se u Ljubljani u drugoj utakmici četvrtfinala sastaju Cedevita Olimpija i Crvena zvezda (Zvezda vodi sa 1:0 u seriji).
Dubai slavio u Subotici i plasirao se u polufinale
Košarkaši Spartaka nisu uspeli da se plasiraju u polufinale ABA lige, pošto su u Subotici u drugoj utakmici četvrtfinalne serije poraženi od Dubaija sa 84:88 (26:23, 21:30, 11:11, 26:24).
Dubai je slavio sa 2:0 u seriji i u polufinalu čeka pobednika treće utakmice između Budućnosti i Kluža.
