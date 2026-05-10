Dubai je slavio sa 2:0 u seriji i u polufinalu čeka pobednika treće utakmice između Budućnosti i Kluža.



Najefikasniji u ekipi Spartaka bili su Oliver Henlan i Danilo Nikolić sa po 17 poena. Henlan je upisao po šest skokova i asistencija, a Nikolić sedam uhvaćenih lopti.



Po 11 poena u Spartaku su postigli Stefan Momirov (pet skokova) i Igor Drobnjak.



Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Džanan Musa sa 27 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je dabl-dabl ostvario Mfiondu Kabengele sa 14 poena i 12 skokova.



Ranije danas plasman u polufinale ABA lige osigurao je Partizan, koji je sa 2:0 u seriji bio bolji od Bosne, a u utorak se u Ljubljani u drugoj utakmici četvrtfinala sastaju Cedevita Olimpija i Crvena zvezda (Zvezda vodi sa 1:0 u seriji).