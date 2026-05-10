Crno-beli su i u drugom meču bili bolji od Bosne u sarajevskoj "Zetri" rezultatom 87:74.

Posle utakmice, na konferenciji za medije je govorio trener crno-belih, Đoan Penjaroja koji je dertaljno analizirao meč.

- Pre svega želim da čestitam Bosni, igrali su dobru sezonu u ABA ligi, takmičili su se veoma dobro i za nas, nije bilo lako da igramo sa njima. Mislim da je danas za nas bilo bolje nego prošlog puta, nismo imali iste probleme, posebno u skoku. Kontrolisali smo rezultat više ili manje, ali je jasno bilo, posebno u trećoj deonici igrali smo previše individualno, sa dosta izgubljenih lopti i u tim momentuima je Bosna igrala dobro, pogađala šuteve posle naših izgubljenih lopti. U momentima smo imali problem sa faulovima Karlika i Nik nije bio fit, ima loš osećaj u svom kolenu. Vrlo je bitan trenutak da kontrolišemo naše emocije, igrali smo bolje, u poslednjoj četvrtini smo kontrolisali rezultat i zaslužili da pobedimo.

Upitan je o potencijalnom večitom derbiju u polufinalu. Ipak, on se više fokusirao na probleme sa povredama.

- Ne, vreme je da mislimo o našim stvarima, malo sam zabrinut jer nam je prošla utakmica donela problem sa Miltonom, Nakićem takođe, i danas sa Nikom. Imamo jednu nedelju da pripremimo polufinale i videćemo ko će biti naš protivnik - izjavio je Đoan Penjaroja.