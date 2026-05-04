Kapiten fudbalskog kluba Liverpul Virdžil van Dajk izjavio je da je ova sezona neprihvatljiva za engleski klub, pošto je ekipa pretrpela 18. poraz ove sezone u svim takmičenjima, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).



Fudbaleri Liverpula poraženi su u nedelju na Old trafordu od Mančester junajteda rezultatom 3:2 u 35. kolu Premijer lige.



-Ne želim da izgovore. Ovo je bila veoma razočaravajuća sezona, neprihvatljiva sezona i teško je. Ne bi trebalo da sažaljevamo sebe, moramo da radimo i preokrenemo ovo i pobrinemo se da se sledeće sezone ove stvari ne dešavaju. Ovo nije Liverpul - rekao je Van Dajk.



Liverpul se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 58 bodova i još nije nije obezbedio plasman u Ligu šampiona.



Bi-Bi-Si podseća da su poslednji aktuelni šampion koji su izgubili više utakmica od Liverpula ove sezone bili fudbaleri Lestera, koji je u sezoni 2016/2017. pretrpeli 18 poraza.



-Mislim da je neprihvatljivo što smo pretrpeli toliko poraza kao branioci titule i ne bi trebalo to da prihvatimo. Čeka nas mnogo posla uoči sledeće sezone. Kada se vratim sa Svetskog prvenstva baviću se time, ali ima još mnogo posla iza kulisa - naveo je fudbaler Liverpula.



Van Dajk je istakao da mu je mnogo stalo do kluba.



-Znam da je ovo bila teška sezona, ali uvek ću biti tu i u dobrim i u manje dobim danima. Ali ostale su nam još tri utakmice i moramo da shvatimo kao grupa i kao igrači, moramo da se plasiramo u Ligu šampiona zbog finansijske strane, ali i zato jer želimo da igramo protiv najboljih evropskih ekipa. Nije lako, ali nastavljamo dalje - istakao je Van Dajk.