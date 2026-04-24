Liverpul je prošlog leta potrošio rekordna sredstva u prelaznom roku, ali se to nije isplatilo.

Ekipa je imala lošu sezonu, ali će na kraju uspeti da kao petoplasirani izbore plasman u Ligu šampiona.

Ekipi predstoji remont. Napustiće je Mohamed Salah, i time će Liverpul da oslobodi platni fond. Takođe, kao slobodan igrač će otiće Endi Robertson, a kako pišu engleski mediji još jedan član standardne postave napušta klub.

U pitanju je Aleksis Mekalister, čijom prodajom planiraju da skupe novac kako bi imali mogućnost da “operišu” u prelaznom roku.

Njegova vrednost na tržištu je 80 miliona evra, a stigao je pre tri godine iz Brajtona za duplo manje novca.

Ove sezone je odigrao 50 utakmica i postigao je 5 golova uz 5 asistencija.