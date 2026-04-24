Danski teniser Elmer Moler napravio je veliko iznenađenje i prvi put se u karijeri plasirao u treće kolo Mastersa pošto mu je kod 7:5, 3:3 predao kanadski predstavnik Gabrijel Dijalo.

Moler je srpskoj teniskoj publici ostao upamćen po tome što je posle 0:2 u Kopenhagenu kompletirao totalni preokret Danske protiv Srbije savladavši Hamada Međedovića, takođe velikim preokretom.

Sada doživljava veliki uspon uz to što je na startu savladao Federika Ćinu, Italijana sa vajld kartom, a sada je posle tačno 90 minuta pružio ruku Dijalou koji nije mogao dalje zbog povrede.

Zanimljivo je da Elmer sada, u ovom nizu iz snova, može da se suoči, ni više ni manje, nego sa prvim teniserom sveta Janikom Sinerom.

Do ovog duela će doći ukoliko Siner bude savladao Benžamana Bonzija, a prvi reket sveta je u misiji da poveže pet trofeja na Masters turnirima.

Može se slobodno reći da je Janika zaista pogledao teniski bog što se tiče žreba, jer bi u ovom slučaju do osmine finala - bio slobodan, zatim igrao protiv kvalifikanta, a zatim i protiv debitanta u ovoj fazi takmičenja.