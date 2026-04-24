Učešće u završnici domaćeg prvenstva uzeće šest timova iz ABA lige, plus dva najbolja tima iz KLS.

Prema saznanjima sajta Mozzart sport, večiti rivali svoje četvrtfinalne utakmice će započeti 29. i 30. aprila.

Crvena zvezda već zna svog rivala, a to će biti ekipa Zlatibora, koja će završiti kao prva na tabeli, dok protivnik Partizana biće ili ekipa Slobode iz Užica, ili Gajdobra iz Hercegovca.

Zvezda igra prvu utakmicu 29.aprila, a drugi meč prvog maja, jer se četvrtfinalni susreti igraju na dve pobede, a Partizan bi u svoj pohod na odbranu titule trebalo da krene 30. aprila i 2. maja.

Ostali parovi su Mega - Borac i Spartak - FMP.

Ideja je da četvrtfinala KLS budu završena najkasnije do 14. ili 15. maja. Jer, posle toga sledi Fajnal for koji će se igrati u Nišu.

Grad na jugu Srbije bi trebalo da četiri najbolje ekipe ugpsti u periodu od 21. maja, do 23. maja.