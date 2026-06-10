Fudbal
Da li je to sudbina il' ko zna šta li je: Da li znate da je Muhamed Čam već igrao za Crvenu zvezdu?
Nekada su bili članovi elitnog takmičenja, ali se dugo vode kao amaterski klub.
Austrijski fudbaler Muhamed Čam prešao je iz Trabzona na pozajmicu u Crvenu zvezdu, saopštio je danas beogradski klub.
Čam (25) je u Zvezdu stigao na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa i zadužio je broj 70.
Čam je u dosadašnjem delu karijere igrao još i za Admiru, francuski Klermon, danski Vensisel, Austriju Luštenau.
Ono što je posebno zanimljivo jeste podatak da je Muhamed u karijeri već igrao za Crvenu zvezdu, odnosno klub Red Star iz Penzinga u Austriji. To mu je bio prvi susret sa seniorskim fudbalom, a kasnije je krenuo dalje.
Ovaj klub postoji od 1903. godine i nalazi se u Beču. Nekada su bili članovi elitnog takmičenja, ali se dugo vode kao amaterski klub.
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