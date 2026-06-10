Austrijski fudbaler Muhamed Čam prešao je iz Trabzona na pozajmicu u Crvenu zvezdu, saopštio je danas beogradski klub.

Čam (25) je u Zvezdu stigao na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa i zadužio je broj 70.

Čam je u dosadašnjem delu karijere igrao još i za Admiru, francuski Klermon, danski Vensisel, Austriju Luštenau.

Ono što je posebno zanimljivo jeste podatak da je Muhamed u karijeri već igrao za Crvenu zvezdu, odnosno klub Red Star iz Penzinga u Austriji. To mu je bio prvi susret sa seniorskim fudbalom, a kasnije je krenuo dalje.

Ovaj klub postoji od 1903. godine i nalazi se u Beču. Nekada su bili članovi elitnog takmičenja, ali se dugo vode kao amaterski klub.