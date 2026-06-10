Za Crvenu zvezdu je potpisao Muhamed Čam Saračević, a drugo prezime novajlije u timu šampiona Srbije izaziva pažnju javnosti.

Otac mu je iz Senegala, majka iz Gambije, pa se postavlja pitanje otkud mu balkansko prezime.

Ni Muhamedu Čamu nije baš najjasnije zašto je tako, mada je u jednom od intervjua donekle objasnio o čemu je reč.

Pre svega, Muhamed je poručio da mu je prezime Čam. Saračević je zbog majke, a do tog prezimena ona je, prema nezvaničnim informacijama, došla kad je bila u misiji vađenja papira za dolazak iz Afrike u Austriju.

Muhamed je rođen u Lincu, a i reprezentativac je Austrije.