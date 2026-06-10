-Ibon Navaro je od danas, verovatno samo na nekoliko sati, trener bez angažmana. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unikahom - objavio je španski portal "Sur" i konstatovao:

-Navaro je odlučio da ne odradi poslednju godinu ugovora koju je imao u Malagi, a odbio je i ponudu kluba da produži saradnju.

Saopštenje Unikahe stiglo je u roku predviđenom sporazumom dve strane. Trener je aktivirao izlaznu klauzulu uz određenu finansijsku nadoknadu, koja bi bila veća da je odluku doneo posle srede, navodi „Sur“, ali ne pominje o kojoj je sumi reč i koja je razlika postignuta na ovaj način.

U medijima se pojavljivala suma od 300 i 400 hiljada evra.

-Tokom prethodnih dana njegov agent (Miško Ražnatović, prim. aut) pregovarao je o uslovima rastanka, pa je postignut dogovor da se iznos klauzule isplati u ratama - konstatuje se u tekstu.

Španski radio „Cadena SER“ objavio je u programu da je Unikaha pristala na takav model isplate kao gest dobre volje prema treneru koji je klubu doneo brojne uspehe.

„Sur“ podseća da klub iz Malage nije tradicionalno naklonjen članovima koji aktiviraju izlazne klauzule.

-Situacija je drugačija od one prošlog leta sa Marijom Sent-Superijem, koji je raskinuo ugovor i otišao na Univerzitet Gonzaga kako bi nastavio karijeru u NCAA ligi. Tada je igračev agent takođe predložio plaćanje u ratama, uz mogućnost da Unikaha zadrži određena prava na mladog košarkaša u ACB ligi. Klub je, međutim, procenio da je jednokratna isplata povoljnije rešenje, imajući u vidu neizvesnost koja prati razvoj karijere mladih igrača i potencijalne probleme sa povredama - piše autor Huan Kalderon i konstatuje:

-Prihvatanjem kompletnog iznosa otkupne klauzule Unikaha je izgubila bilo kakvo prvenstvo u slučaju da Sent-Superi jednog dana odluči da se vrati u špansku košarku.