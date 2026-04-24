Fudbaleri Crvene zvezde biće domaćini Partizanu u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Situacija je jasna. Ukoliko crveno-beli pobede ili osvoje makar i bod, biće novi/stari prvaci države i to deveti put zaredom, a 37. put u istoriji kluba.

Pred ovaj večiti derbi, 179. po redu, legenda Crvene zvezde, Dule Savić, izneo je svoja očekivanja:

- Derbi je za mene još od malih nogu, a i kasnije kada sam bio igrač, uvek bio praznik fudbala i najvažniji dan. Dok sam bio na terenu, derbi je za mene predstavljao najvažniju utakmicu, jedino su finale Lige šampiona ili Kupa UEFA bili važniji od njega, dok je sve ostalo dolazilo posle toga.

- Uzbudljivije mi je bilo kada sam bio igrač, jer ste tada direktan učesnik u najvažnijem meču i od vas zavisi kako će se utakmica odvijati. Derbi je nešto što je ostalo iz našeg fudbala i treba ga negovati, a navijači bi trebalo da dolaze na stadione, bez obzira na to da li se igra na stadionu „Rajko Mitić“ ili u Humskoj. Srećni smo i radosni što imamo takvu utakmicu, jer bi mnogi voleli da imaju derbi kao što je naš. Derbi treba negovati da bude praznična atmosfera i da protekne u sportskom ambijentu. Pobediće bolji, a ja se nadam da će to biti Crvena zvezda, kako bismo u nedelju proslavili 37. titulu, devetu u nizu.

Zanimljivo, dopalo mu se to što je Zvezda izgubila bodove u Pančevu kako bi eventualno na Marakani proslavila titulu, i to protiiv Partizana.

- Dejan je verovatno očekivao da ćemo titulu obezbediti u Pančevu. Znam mnogo zvezdaša kojima je draže što je utakmica u Pančevu završena nerešeno, kako bi se titula potvrdila protiv Partizana u velikom derbiju, i meni se dopada što je tako - poručio je Savić.