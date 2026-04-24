Novak je iskoristio slobodno vreme, došao je u rodni grad kako bi se što bolje pripremio za povratak na teren i na šljaku.

Ovu informaciju je potvrdio Marko Miladinović, srpski teniser koji je ranije mnogo obećavao u ranijim godinama.

- Ne znam kako da opišem privilegiju da delim teren sa najboljim svih vremena. Zaista sam zahvalan na ovom iskustvu - napisao je Miladinović.

Marko je bio drugi junior sveta, ali su ga povrede sprečile da napravi još veću karijeru. Sada mu je 25 godina i zauzima 793. poziciju na ATP listi.

Što se tiče Đokovića, on nije odigrao zvanični meč još od Indijan Velsa i osmine finala protiv Džeka Drejpera koji ga je u spektakularnom duelu savladao sa 2:1 u setovima.

Nakon toga je preskočio Majami, a nije se pojavio ni u Monte Karlu i Madridu, tako da se tek očekuje njegov ovosezonski debi na šljaci.

Pretpostavlja se da bi Novak uskoro mogao ponovo u pogon, i to u Rimu gde bi odradio generalnu probu pred predstojeći Rolan Garos.

Kao i uvek, Đoković u Beogradu odrađuje poslednje pripreme za sezonu šljake, tako da se veruje da će u glavnom gradu odraditi treninge, nakon čega bi se zaputio na turnir.