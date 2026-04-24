Ana Ivanović redovno privlači pažnju obajavama na društvenim mrežama, a to je bilo i ovoga puta. Nekadašnja srpska teniserka je na svom Instagramu okačila kako trenira i ponovo igra tenis, i to na njenoj omiljenoj podlozi - šljaci.

Ovom objavom je oduševila navijače koji i dan danas žale što se prerano penzionisala.

Podsetimo, Ana je završila karijeru krajem 2016. kada je imala 29 godina. Od tada nismo imali priliku da je često vidimo na terenu, a vredi istaći da je prošle godine zaigrala na egizibiciji Ženevi.

Tokom karijere je osvojila 15 titula u singlu, a najveći uspeh je ostvarila 2008. godine kada je trijumfovala na Rolan Garosu, pobedivši u finalu Ruskinju Dinaru Safinu. Ivanovićeva je iste godine bila i na prvom mestu WTA liste.