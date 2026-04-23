Proslavljene srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković ruku na srce, nikada nisu bile bliske, što je mnoge čudilo, pogotovo zbog činjenice da su u isto vreme dominirale u belom sportu i obe bile prve na svetu.

Za loš odnos između Ane i Jelene pojedini su smatrali krivom Snežanu, majku Jankovićeve.

Mnogi pamte njenu kritiku na Anin račun kada je naša teniska reprezentacija igrala Fed kup i kada Ivanovićeva, koja se u to vreme zabavljala sa španskim teniserom Fernandom Verdaskom, nije nastupila za svoju zemlju.

-Moja ćerka je propustila samo jedan meč za Srbiju tokom čitavih deset godina. Uprkos ozbiljnoj povredi zgloba pretrčala je pola planete kako bi stigla da igra za svoju zemlju. Za to vreme, neko drugi je uživao i pio kafu dok se moja ćerka povređena borila za svoju zemlju - ispričala je jednom prilikom Snežana, aludirajući na Anu koja se tada uslikala kako sa Verdaskom uživa uz kafu, prenosio je "Stori".

Jelena takođe nije bila pozvana na venčanje Ane i Bastijana Švajnštajgera, o čemu se mnogo pričalo. Ipak, teniserka nije krila da taj poziv nije ni očekivala.

-Nisam razočarana što me Ana nije pozvala na svoje venčanje, jer smatram da najsrećniji trenuci u našim životima rezervisani za ljude koji su uz nas dugi niz godina i s kojima delimo dobro i loše. Ja bih bila samo broj više na tom venčanju - rekla je svojevremeno.