Najbolji teniser iz Hrvatske, Marin Čilić, plasirao se u drugo kolo mastersa u Madridu.

Čilić je pobedio Belgijanca Bergsa sa 4:6, 6:3, 6:4, a u drugom će igrati protiv Brazilca Fonseke.

Hrvat je u razgovoru za španski "AS", govorio o odrastanju i ratu.

- Kao dete nisam baš osetio posledice rata. Preselio sam se sa porodicom; moj otac i ostali rođaci bili su uključeni, ali kao dete to nisam toliko doživeo. Kada sam počeo da igram tenis, stvari su se malo smirile. Ono što se dešava u svetu nije novo. Mnogo toga se događalo kroz istoriju. Nažalost, tako to funkcioniše. To su odluke koje donosi nekolicina ljudi. Što se tiče empatije, osećanja, socijalizacije i komunikacije, jako zaostajemo. To je neprihvatljivo - kazao je Čilić.

Istakao je kako želi da pomogne i mladima u brojnim aspektima.

- Dolazim iz malog grada (rođen sam u Međugorju), bez ikakvih mogućnosti ili sportske pozadine. Teška vremena u detinjstvu prebrodio sam uz finansijsku pomoć, moji roditelji su učinili sve što su mogli da mi pruže priliku. Sada osećam odgovornost da pomognem drugim talentovanim mladim ljudima, da ih vodim i budem im uzor, odgovoran sportista sa dobrim stavom, profesionalnošću i poštovanjem prema sportu - ispričao je Marin.