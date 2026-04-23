"BasketNjuz" se bavio tom temom, objavivši da je Meli završio na drugom mestu.

- Nikolo Meli je završio na drugom mestu u glasanju za najboljeg odbrambenog igrača. Imao je najbolji odbrambeni uticaj u Fenerbahčeu, dozvoljavajući 13,6 manje poena na 100 poseda dok je bio na parketu. Fenerbahče ima najbolji odbrambeni rejting u EL, prema naprednim statistikama BasketNjuza - napisao je Donatas Urbonas sa poznatog litvanskog košarkaškog sajta.

Tomas Vokap, Valter Tavares i Džerijan Grent su po podacima "BasketNews" preostali na listi, ali se činjenica da je Meli završio na drugom mestu nije dopala njegovog saigraču i zvezdi tima Vejdu Boldvinu.

- Dakle, najbolji defanzivac u najboljem defanzivnom timu nije defanzivac godina? Pratite za još više Fenerovih preskočenih nagrada - napisao je Boldvin na svom "X" profilu.