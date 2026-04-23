Španski trener Rafael benitez napustiće Panatinaikos posle manje od godinu dana.

Španac nije ispunio očekivanja uprave atinskog kluba, odnosno nije uspeo da vrati Zelene u borbu za titulu šampiona koju su poslednji put osvojili 2010.

Panatinaikos je četiri kola pre kraja prvenstva na četvrtom, poslednjem mestu tabele plej-ofa, na poziciji koja vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije. Imaju 50 bodova, osam manje od trećeg PAOK-a koji je na mestu za Ligu Evrope. Pre nekoliko dana su kao domaćini poraženi od Olimpijakosa 0:2.

Benitez je na klupi Panatinaikosa od oktobra prošle godine. Ima ugovor do juna 2027. i nameravao je da ga odradi, međutim, uprava kluba nije u mogućnosti da ispuni zahteve o nadogradnji tima u prelaznom roku, pa je dogovoren razlaz po završetku sezone. Po dolasku je bio najplaćeniji trener u istoriji grčkog fudbala pošto je dogovorio platu 2 miliona evra po sezoni.