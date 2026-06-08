Izgleda da dileme više nema... Partizan je vratio svoje dete u Humsku. Nikola Tanasković ponovo oblači crno-belo dres.

Pre nekoliko meseci Tansković je obradovao celu naciju.

Srbija je pobedila Bosnu i Hercegovinu u triler završnici, a heroj naše velike pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo je Nikola Tanasković!

Tada krilni centar Budućnosti iz Podgorice je meč završio sa 24 poena, uz šut iz igre 7 od 11, 10 od 11 sa penala, 8 skokova i veliki doprinos u odbrani.

Nikola je već igrao za Partizan, ali nije dobio veću šansu u Humskoj. Branio je boje Spartaka, nosio dres Igokee, a oprobao se i u Španiji.

Dolazak u Budućnost bio je pravi potez. Sjajnim partijama postao je miljenik navijača ovog tima.

Tansković je oženjen, a njegova supruga privalači dosta pažnje.

Nedavno je stao na ludi kamen i oženio je svoju dugogodišnju devojku, izvesnu Veronik, koja na Instagramu ima blizu 60 hiljada pratilaca. Oni su se venčali u Zemunu.

Devojka izgleda zaista fantastično i atraktivno...