Nikola Tanasković oprostio se od Budućnosti i naredne sezone nosiće dres Partizana, potvrđeno je portalu Mozzartsport.

Kapiten Podgoričana okončao je odličnu individualnu sezonu titulom šampiona Crne Gore. Sastav iz prestonice „ometlao“ je SC Derbi u finalu (104:81, 94:84) i odbranio status prvaka.

Krilni centar koji može da odgovori i zadacima na poziciji „petice“ beležio je vrlo dobre brojke u svim takmičenjima, posebno u Evrokupu – 12,1 poen i 5,3 skokova u proseku.

Sada je vreme za povratak na mesto gde je sve počelo, u crno-beli deo Beograda.

Reprezentativac Srbije vratiće se u klub u kom je ponikao, prema informacijama spomenutog portala.

Tanasković je za Partizan nastupao od 2016. do 2019. godine, uz pozajmice Spartaku, zemunskoj Mladosti i OKK Beogradu. Posle ga je put vodio u Megu, banjalučki Borac, Igokeu i Breogan, da bi 2023. stigao među plavo-bele.