Prema navodima izraelskog "Sporta 5", velika želja Makabija je centar Donta Hol, koji je prošle sezone nosio dres kluba iz Pireja.

Makabi je prethodno produžio saradnju sa trenerom Odedom Katašom, kao i sa Džimijem Klarkom i Džejlenom Hordom, a sada želi dodatno da ojača centarsku liniju uz Romana Sorkina.

Hol je iza sebe imao solidnu sezonu u Olimpijakosu, a izraelski velikan će, ukoliko želi da ga dovede, morati da plati i odgovarajuću otkupnu klauzulu.

Istovremeno, Makabi radi i na povratku bivšeg igrača Hasijela Rivera. Kubanski reprezentativac je prošlog leta pojačao Crvenu zvezdu, ali bi posle samo jedne sezone mogao da napusti Beograd i vrati se u Tel Aviv.

Poznato je da će Makabi naredne sezone raspolagati znatno većim budžetom, pa su u klubu rešeni da formiraju konkurentniji sastav za evroligaške izazove.