Nekadašnji selektor Srbije i jedna od pet Zvezdinih zvezda Dragan Stojković Piksi nije dobrodošao na stadionu svog nekadašnjeg kluba.

Kako piše "Sportklub", Piksi je nedavno došao u kafić kod "Marakane" koji je u vlasništvu Stevana Dike Stojakovića, ali je doživeo veliku neprijatnost.

Određen broj pristalica crveno-belih došlo je u lokal i zatražili od njega da napusti i lokal, ali i čitav kompleks oko stadiona "Rajko Mitić".

Isti izvor navodi da je Piksi bez rasprave ustao i otišao, a da je Dika pokušao da smiri situaciju, doduše, bezuspešno.

Gotovo identična situacija desila se 2012. godine kada je u još jednom od lokala kod stadiona Piksi sedeo sa Vladanom Lukićem, a navijači i tada tražili od njega da ode.