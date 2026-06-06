Srpski košarkaš Dušan Miletić nastavlja karijeru u Libanu, pošto je potpisao za tamošnji Al Rijad Bejrut.

Tokom prethodnih meseci se spekulisalo da bi ovaj centar mogao da se vrati u Partizan, ali je na kraju odlučio da prihvati ponudu jednog od najpoznatijih klubova sa Bliskog istoka i iz rumunskog Kluža preseli se u Bejrut.

Njegov novi tim za pet dana započinje plej-of libanskog prvenstva, a rival u četvrtfinalu biće Bejrut Klub. Za šampionsku titulu boriće se još Antonin, Antranik Bejrut, Sagese Bejrut, Homenetmen, Hups i Al Markazija.

Miletić je imao odličnu sezonu u Klužu. U ABA ligi je prosečno beležio 13,1 poen, 7,7 skokova i 2,0 asistencije po utakmici.

Biće veliko pojačanje za Al Rijad i imaće priliku da odmah debituje u dresu novog kluba.