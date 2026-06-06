Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija rezultatom 86:81 u drugoj utakmici finala ABA lige. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sada vodi 2:0 u seriji i nalazi se nadomak titule.

Viđena su dva potpuno različita poluvremena u Dubaiju. U prvom su crno-beli igrali veoma dobro i sve vreme bili u egalu. Imao je tim Đoana Penjaroje jasan plan koji je vrlo dobro sprovodio u delo. Gledali smo izuzetno kvalitetnu košarku na obe strane, a u nastavku je ekipa Aleksandra Sekulića na krilima Alekse Avramovića i Džanana Muse prelomila meč u svoju korist.

Partizan je dobro otvorio duel. Gosti su kontrolisali skok, a u napadu je prednjačio Karlik Džons koji je brzo došao do osam poena. Viđeno je i dosta grešaka na obe strane, a rezultat je sve vreme bio u egalu. Igra se ubrzala, crno-beli su uglavnom bili u prednosti, a na kraju prve četvrtine su imali +4 (20:24).

U drugoj deonici prava šuterska rapsodija na obe strane, a u glavnoj ulozi je bio Aleksa Avramović. Bio je reprezentativac Srbije inspirisan protiv bivšeg kluba i pogodio je dve trojke. Na drugoj strani su pogađali Vašington i Pokuševski sa distance, pa su crno-beli nekako održavali prednost.

Na tri i po minuta pre poluvremena Rajt je trojkom primakao Dubai na pola koša zaostatka, dok je na drugoj strani Osetkovski propustio priliku da uzvrati.

Usledilo je polaganje Muse pa je Dubai preokrenuo rezultat, nateravši Penjaroju da zatraži tajm-aut.

Džekiri je sa penala izjednačio rezultat, a zatim je Braun vratio vođstvo crno-belima nakon čega se ušlo u period rastrzane igre na obe strane.

Anderson je izjednačio rezultat, a Musa doneo vođstvo Dubaiju pa je Penjaroja zatražio tajm-aut posle kojeg je Kalates na spektakularan način doneo izjednačenje Partizanu.

Potpuni egal i u najvećem delu treće četvrtine. Ovaj deo igre obeležio je i Osetkovski, svojom prvom trojkom na meču, a zatim je i Bonga na isti način doneo plus pet Partizanu.

Usledila je mini-serija Dubaija koju je prekinuo Bonga, međutim raspoloženje domaćina nastavio je Bertans, prvom trojkom na meču. Pronašao je Dubai ritam u tom delu, a nakon trojke Muse je stigao do vođstva i pred završnih deset minuta je imao dva poena prednosti.

U poslednjem kvartalu potpuni raspad Partizana. Dugo su crno-beli bili pez poena, mučili su se u napadu, što je domaćin iskoristio i napravio seriju kojom je prelomio utakmicu. Pokušavao je izmenama i tajm-autima Penjaroja da probudi ekipu, ali mu to nije pošlo za rukom. Dubai je došao do dvocifrene prednosti i već tada je bilo jasno da će i drugi put slaviti.

Tračak nade gostima je dao Vašington trojkom za -6, ali je onda loše organizovao napad svog tima na ulazu u poslednji minut i tada je sve bilo gotovo. Domaćin je mirno priveo utakmicu kraju i došao do velike pobede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Musa i Avramović sa po 16 poena, dok je Kabengele dodao 13. Kod crno-belih najbolji Fernando sa 16 poena, pratio ga je Karlik Džons sa 15, dok je Vašington meč završio sa 12.

Serija se sada seli u Beograd, a treća utakmica je na programu u sredu 10. juna.

DUBAI - PARTIZAN 86:81 (20:24, 22:18, 26:24, 18:15)

Dvorana: Koka Kola arena, Dubai

Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković

Dubai: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Kamenjaš, Kaboklo.

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Nakić, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

Četvrta četvrtina

Kraj! Pobeda Dubaija.

40. minut - Prošetao se Avramović na polaganje. Trojka Osetkovskog.

39. minut - Popravlja Fernando promašaj Bonge. Važna trojka Vašingtona kojom Partizan prilazi na šest poena zaostatka. Tajm-aut traži Aleksandar Sekulić.

38. minut - Zakucava Kabengele i to pod faulom. Fernando promašuje prvo bacanje i pogađa drugo.

37. minut - Fernando polovičan ponovo. Samo četiri poena Partizana u ovom delu meča. Pogodak Bonge u tranziciji (82:72).

36. minut - Sjajna kontra Dubaija i zakucavanje Kabengelea. Veliki pad Partitzana u poslednjoj četvrtini i domaćin ima dvocifrenu prednost. Novi tajm-aut zove Penjaroja. Neverovatan pogodak Muse. Sve polazi za rukom igračima Dubaija u ovim trenucima.

35. minut - Nije pogodio Prepelič, ali prikucava Kaboklo za novu najveću prednost Dubaija (78:69).

34. minut - Pogađa Karlik Džons pod faulom. Tek sada prvi poeni za crno-bele u poslednjoj četvrtini. Koristi Partizanov plejmejker dodatno slobodno bacanje. Nova trojka Avramovića i Penjaroja traži tajm-aut.

33. minut - Tehničku je dobio Kalates. Bejkon je iskoristio slobodno bacanje. Dugo je Partizan bez poena (73:66).

32. minut - Još jedan sjajan potez Bejkona.

31. minut - Probio je Bejkon i završio na prvi obruč.

Treća četvrtina

30. minut - Dalekometna trojka Muse na isteku napada. Važan pogodak Džekirija sa polu-distance. Posle tri četvrtine Dubai vodi 68:66.

29. minut - Pogađa Bejkon sa polu-distance. Poentira Kalates na drugoj strani.

28. minut - Nekako je Kabengele ugurao loptu u koš. Vašington je promašio prvo slobodno bacanje, pa pogodio drugo. Neverovatan pogodak Avramovića.

27. minut - Zakucavanje Fernanda. Uz mnogo sreće pogađa Kabengele. Kalates sam na ziceru.

26. minut - Polovičan Fernando sa penala. Pronalazi poene Vašington posle prodora.

25. minut - Bertans je iskoristio oba slobodna bacanja.

24. minut - Sjajan potez Džonsa za Bongu koji pogađa. Trojka Bertansa na drugoj strani. Siguran Džons sa penala. Kabengele na ofanzivnom skoku za novo izjednačenje (54:54).

23. minut - Pogađa Musa sa dosta osećaja. Lako je Anderson obišao Osetkovskog i poentirao (49:50).

22. minut - Evo trojke Dilana Osetkovskog. Kabengele polovičan sa penala. Trojka Bonge na isteku napada (45:50).

21. minut - Fantastična akcija Partizana koja je završena zakucavanjem Fernanda. Uzvraća Kabengele na drugoj strani.

Druga četvrtina

20. minut - Sam je ostao Anderson i lako zakucao. Ne greši Musa sa penala. Tajm-aut traži Penjaroja kako bi nacrtao poslednju akciju crno-belih u prvom poluvremenu. Neverovatan pogodak Kalateasa o tablu u poslednjoj sekundi. Na poluvremenu je nerešen rezultat - 42:42.

18. minut - Još poena za Musu. Dubai vodi posle dužeg vremena i Đoan Penjaroja mora da traži tajm-aut. Džekiri polovičan sa penala. Zatim je Sterling Braun bio nepogrešiv sa linije za slobodna bacanja (38:40).

17. minut - Neoprezan je bio Sterling Braun. Pobegao mu je Musa i zabeležio poene na obruču. Na drugoj strani precizan Džekiri nakon odličnog dodavanja Nika Kalatesa. Trojka Mekinlija Rajta. Velika borba u drugoj četvrtini.

16. minut - Veliki broj promašaja na obe strane u ovim trenucima.

15. minut - Izvio se Bonga i pogodio sa polu-distance.

14. minut - Neverovatni Avramović ponovo pogađa trojku.

13. minut - Uzvraća Vašington trojkom. Vrlo bitni poeni za Partizan. Međutim, opet Avramović precizan. Festival trojki u ovim momentima. Sada je i Pokuševski pogodio sa distance.

12. minut - Laki poeni za Aleksu Avramovića. Trojka Bruna Kabokla. Pet vezanih poena bivših igrača Partizana.

11. minut - Trojka Vašingtona!

Prva četvrtina

10. minut - Trojka Klemena Prepeliča iz teške pozicije. Ponovo polovičan Fernando sa penala. Prepelič siguran na drugoj strani. Isti učinak je imao i Karlik Džon, pa Partizan posle prve četvrtine vodi 24:20.

9. minut - Pogađa Fernando pod faulom. Koristi centar Partizana i dodatno slobodno bacanje. Kamenjaš polovičan na drugoj strani. Precizan Pokuševski sa polu-distance.

8. minut - Sjajan pas Vašingtona i atraktivno zakucavanje Fernanda.

7. minut - Rajt je iznudio tri slobodna bacanja. Pogodio je prva dva, ali ne i treće. Polovičan Bruno Fernando sa penala. Laki poeni za Kabokla (14:14).

6. minut - Još jedna trojka Karlika Džonsa koji već ima osam poena.

5. minut - Još poena za Andersona. Na drugoj strani trojka Džonsa. Uzvraća istom merom Mekinli Rajt (10:10).

4. minut - Karlik Džons pogađa iz ofanzivnog skoka. Trojka Sterlinga Brauna nakon dobrog napada Partizana (5:7).

3. minut - Prva trojka na meču. Postiže je Džanan Musa.

2. minut - Odbila se lopta do Džastina Andersona koji beleži prve poene za domaćina.

1. minut - Sterling Braun nije pogodio nakon polaganja. Međutim, Tonje Džekiri je obezbedio novi posed za Partizan, a Isak Bonga je postigao prve poene na utakmici.

Utakmica je počela!

17:21 - Zanimljivo, ova dva tima su do sada odigrala deset međusobnih duela i nijednom nije slavio gost! Po pet utakmica je odigrano u Dubaiju i Beogradu i rezultat u ukupnom skoru je izjednačen. Ukoliko žele da odbrane titulu u regionalnom takmičenju, crno-beli će morati da prekinu taj niz u ovom finalu.

17:02 - Tim Đoana Penjaroje će pokušati da dođe do zlata vrednog brejka na teškom gostovanju. Dubai je u prvoj utakmici još jednom potvrdio da je izuzetno neugodan domaćin pošto je pobedio sa 99:93.

17:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen drugoj utakmici finala ABA lige između Dubaija i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Dubaija.