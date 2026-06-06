Defanzivac Crvene zvezde i reprezentacije Jermenije Nair Tiknizjan mogao bi ovog leta da napusti Beograd, prenosi ruski portal “RB Sport”. Za usluge levog beka ozbiljno interesovanje pokazali su holandski velikan Ajaks i grčki Olimpijakos, pa se na Marakani očekuje veoma burno leto kada su u pitanju ponude za pouzdanog defanzivca.

Ovaj transfer krug oko Zvezdinog fudbalera postaje sve veći, pošto smo juče pisali da će italijanski Komo i francuski Lans takođe poslati svoje skaute na današnji meč nacionalnog tima Jermenije, gde će Tiknizjan biti glavna meta posmatranja.

Tiknizjan iza sebe ima izuzetno standardnu takmičarsku godinu u kojoj je zabeležio čak 47 nastupa u crveno-belom dresu, uz učinak od jednog postignutog gola i sedam asistencija.

Aktuelni ugovor sa srpskim šampionom veže ga do 30. juna 2028. godine.