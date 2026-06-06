Lider u šampionatu je do "pola" stigao u samom finišu, ispred Holanđanina Maksa Ferstapena iz Red Bula.

Domaći vozač Šarl Lekler iz Ferarija "udario je u zid" pred kraj treninga, kao vodeći, oštetio bolid i završio kao četvrti.

Ispred njega se plasirao klupski kolega Britanac Luis Hamilton, a sa petog mesta startovaće vozač Red Bula Isak Hadžar

Šesti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, a potom sledi tandem Meklarena Oskar Pjastri - Lando Noris.

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 sati.