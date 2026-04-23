Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, dobio je hvalospeve od strane Francuza, Benoe Pera.

Đoković nastavlja sve da impresionira, jer i u 39. godini života i dalje pomera granice i želi da se takmiči na najvišem nivou.

Srbin je propustio Monte Karlo i Madrid, ali, zna se da su mu u ovoj fazi karijere prioriteti gren slemovi. A prvi u nizu biće Rolan Garos u Parizu.

Upravo je odao priznanje Đokoviću, francuski teniser, Benoa Per.

- Ne znam kako on može ovo da uradi. Izgubio sam deo motivacije kada sam osvojio svoj prvi turnir - rekao je Benoa Per i nastavio:

- Đoković je toliko toga osvojio i još želi više. To je ludo. On je veliki šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan grendslem i može da pokaže novoj generaciji da je u stanju da ponovo pobedi. Ovo je možda njegova poslednja sezona, ali se nadam da će uspeti.

Per je uspeo da trijumfuje protiv Novaka na mastersu u Majamiju 2018. godine.

- Moje prvo iskustvo igranja protiv Đokovića bilo je kada sam bio veoma mlad i on je bio broj 1 na svetu. Sećam se da je njegova igra bila tako kompletna. Ludo je kako može da se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Njegov povratak je neverovatan.

Godine nisu problem za Novaka.

- Sada, posle svih ovih godina, igrači iz moje generacije svi idu, a Đoković je i dalje tu i radi neverovatne stvari. Jednom sam pobedio Đokovića i to je bilo nešto posebno, čak i ako nije bio u svojoj najboljoj formi. Nisam mislio da je moguće da pobedi Janika Sinera na tvrdoj podlozi. On je toliko jak fizički i mentalno, pa sam bio iznenađen kada sam video da ga je Đoković dobio na Australijan openu. Zato verujem da to može da uradi još jednom.

Benoa Per, koji je tri godine mlađi od Novaka Đokovića, trenutno se bori sa zdravstvenim problemima koje ima sa leđima. Upravo te nedaće mogle bi da okončaju karijeru Francuza na način koji on želi da izbegne.