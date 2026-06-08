Marija je prošle godine pobedila na Kvinsu, ali je sada morala da igra dva kvalifikaciona meča da bi stigla do glavnog žreba, pošto su organizatori dodelili sve četiri vajldkarte britanskim teniserima.



- Mislim da sam, uz svo poštovanje prema onome što sam uradila prošle godine, bila prilično sigurna da ću dobiti vajldkartu ili sam se nadala da ću dobiti vajldkartu. To nije bilo pre pet godina, to je bilo prošle godine i posebno na ovom turniru da se vratim kao šampionka, nadala sam se i mislila sam da ću je dobiti - rekla je Marija za Skaj.

- Bila sam iznenađena kada sam dobila poruku (direktorke turnira) Lore Robson da će sve vajldkarte otići britanskim igračima, što naravno razumem, ali znate kao šampionka, bilo mi je teško to da prihvatim. Na turniru sam, pobedila sam juče u dva meča, ali mislim da sam kao šampion i iz poštovanja zaslužila tu pozivnicu - dodala je ona.

Marija je rekla da je želela da bude uspešna u kvalifikacijama zbog ćerki Šarlot i Sesilije, koje vole londonski turnir.

Nemačka teniserka dodala je da je oduševljena reakcijom igrača i ostalih članova kluba kada su čuli da neće dobiti specijalnu pozivnicu.



- Došli su i rekli: 'Zaista ne razumemo zbog čega je nisi dobila', tako da je to bilo divno - navela je Marija.



Ona će u utorak u prvom kolu igrati protiv Grkinje Marije Sakari.