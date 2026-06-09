Sitno brojimo do početka Svetskog prvenstva, a fanovi širom sveta prisećaju se legendi koje su obeležili prethodne turnire.

Najveća imena svetskog fudbala su Dijego Mardona, Pele, Zinedin Zidan, Ronaldo Lionel Mesi, ali postoje oni i heroji iz senke. Mundijal je proizveo brojne inspirativne priče koje su napisali manje poznati igrači u fudbalskoj istoriji. Ovo su neka od tih imena:

Dijego Forlan

Napadač Dijego Forlan pamti se po izuzetnom nastupu na Svetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Bivši igrač Atletiko Madrida i Mančester junajteda na kraju je proglašen najboljim strelcem, a dobio je i Zlatnu kopačku.

Forlan je pomogao Urugvaju da dođe do polufinala prvi put od 1970. Postigao je golove protiv Južne Afrike, Gane, Holandije i Nemačke.

Fabio Groso

Italija je 2006. godine osvojila Svetsko prvenstvo i to najviše zahvaljujući Fabiju Grosu.

Groso je izborio jedanaesterac u poslednjem minutu protiv Australije u osmini finala koji je Frančesko Toti realizovao, i poslao Italijane u četvrtfinale. Potom je postigao gol u produžecima, u 119. minutu protiv Nemačke u polufinalu.

Groso je postigao pobednički penal u finalu protiv Francuske, pomažući Italiji da podigne četvrti trofej sa Svetskog prvenstva.

Divili su mu se širom Italije, i 2006. mu je dodeljen Orden Italijanske Republike, najveće priznanje u državi.

Oleg Salenko

Najpotcenjenija priča sa Svetskog prvenstva 1994. verovatno je priča o ruskom napadaču Olegu Salenku.

Bivši napadač Valensije i Rendžersa igrao je samo osam utakmica za Rusiju, postigavši šest golova – pet u jednoj utakmici protiv Kameruna koji su pobedili sa 6:1, postavivši rekord sa najviše postignutih golova u jednoj utakmici na Svetskom prvenstvu.

Postigao je još jedan gol u pobedi nad Švedskom od 3:1, završivši prvenstvo kao najbolji strelac iako je igrao samo tri utakmice.

Salenko je jedini igrač koji je osvojio Zlatnu kopačku u timu eliminisanom u grupnoj fazi.

Rože Mila

Rože Mila se smatra jednim od pionira afričkog fudbala.

Četiri gola ovog kamerunskog napadača na Svetskom prvenstvu 1990, kada je imao 38 godina, pomogla su da njegova selekcija dođe u četvrtfinale.

Mila je nastupio i na Svetskom prvenstvu 1994. Tada je imao 42 godine, dao je gol protiv Rusije i postao najstariji strelac ikada na Mundijalu.

Žist Fonten

Tokom Svetskog prvenstva u Švedskoj 1958. godine, francuski napadač Žist Fonten postigao je 13 golova, najviše tokom jednog turnira.

Postigao je golove u svih šest utakmica koje je Francuska odigrala, a završili su na trećem mestu, pobedivši Zapadnu Nemačku u duelu za treće mesto, u kojem je Fonten postigao četiri gola. Ovaj napadač je postigao i het-trik protiv Paragvaja, po dva gola protiv Jugoslavije i Severne Irske i po jedan protiv Brazila i Škotske.

Fontenova karijera naglo je prekinuta zbog povrede kolena u 28. godini.