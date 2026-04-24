- Imajući u vidu u kakvom stanju je ruka Karlosa Alkaraza, ne vidim način kako bi mogao da igra na Rolan Garosu. Pre svega, drago mi je da Karlos razmišlja o budućnosti, a ne samo o kratkoročnim ciljevima. Koliko je teška povreda? Nemam pojma. Gledajući slike tera me na pomisao da ne znam kako će igrati na Rolan arosu. Možda i nije toliko loše i sve se priča radi predostrožnosti... Ne znam - rekao je Muratoglu.

Nastavio je u istom ritmu.

- Zglob u ovakvim slučajevima ne sme da se pomera nedelju dana, možda i dve ili tri sedmice. Mišići tada uopšte ne rade, a onda će početi da se skupljaju, tako da je potrebno vreme za povratak. Po mom mišljenju, teško mi je da zamislim Karlosa na Rolan Garosu. Naravno, teška je bila odluka da ne igra u Madridu, na svom tlu, a verovatno neće igrati ni u Rimu. Možda čak i preskoči Rolan Garos. Duga je karijera. Ne verujem da će da ugrozi karijeri zbog kratkoročnog plana, iako je plan veoma važan. On je dupli branilac titule na Rolan Garosu i u trci je za mesto broj jedan sa Janikom - izjavio je Muratoglu.

Nastavio je baš sa Janikom Sinerom istakavši da mnogi u komentarima tvrda da je Italijan onda zaisugrni pobednik narednog Grend slema. Šta bi ovo sve moglo da znači za Novaka Đokovića?

Ukoliko dođe do toga da Španac ne igra na Rolan Garosu, to bi značilo da bi samo Siner bio jedina ogromna prepeka za Novaka, što znači da je sve moguće...