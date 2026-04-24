Dejan Stanković je predvodio crveno-bele na sedam prvenstvenih večitih derbija i ostvario učinak od tri pobede i četiri remija, čime je ostao neporažen u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

- Prvi put je sa klupe u večitom derbiju Dejan Stanković predvodio naš tim u sezoni 2019/20. Bio je to 162. susret večitih rivala, odigran 1. marta 2020. godine u okviru 24. kola Superlige Srbije, na stadionu „Rajko Mitić“. Utakmica je završena bez golova, ali je Crvena zvezda i nakon tog meča nastavila siguran put ka šampionskoj tituli. Naredne takmičarske godine odigran je 163. večiti derbi, 18. oktobra 2020. godine, u okviru 11. kola Superlige Srbije, na gostujućem terenu. Susret je završen rezultatom 1:1, a jedini pogodak za crveno-bele postigao je Aleksandar Кatai. Treći prvenstveni derbi pod vođstvom Dejana Stankovića odigran je 7. aprila 2021. godine, u okviru 30. kola nacionalnog prvenstva. Bio je to 164. večiti derbi, ponovo na stadionu „Rajko Mitić“, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 1:0. Junak utakmice bio je Mirko Ivanić, koji je u 58. minutu zatresao mrežu rivala i doneo trijumf crveno-belima.

U sezoni 2021/22 Stanković je nastavio niz bez poraza u prvenstvenim večitim derbijima. Prvi duel te sezone, 165. po redu, odigran je 19. septembra 2021. godine u okviru devetog kola Superlige Srbije, na gostovanju. Meč je završen rezultatom 1:1, a još jednom se u listu strelaca upisao Aleksandar Кatai. Tokom prolećnog dela takmičenja, 27. februara 2022. godine, na stadionu „Rajko Mitić“ odigran je 166. večiti derbi, u kojem je Crvena zvezda, predvođena Dejanom Stankovićem, upisala ubedljivu pobedu rezultatom 2:0. Pitanje pobednika rešeno je već u prvom poluvremenu, a strelci su bili Ohi Omojuanfo i Aleksandar Кatai. Poslednji prvenstveni večiti derbi u prvom mandatu odigran je 16. aprila 2022. godine, u prvoj rundi plej-ofa domaćeg prvenstva, a utakmica je završena bez pogodaka.

Niz bez poraza Stanković je nastavio i u drugom mandatu. U 178. večitom derbiju, odigranom 22. februara u okviru 24. kola Superlige Srbije, Crvena zvezda je na stadionu „Rajko Mitić“ ostvarila ubedljivu pobedu rezultatom 3:0. Prvi pogodak postigao je Vasilije Кostov u nadoknadi prvog poluvremena, prednost je duplirao Marko Arnautović u 56. minutu, a konačan rezultat postavio je Aleksandar Кatai u 77. minutu - piše na sajtu Zvezde.