Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Panatinaikos na domaćem parketu, rezultatom 102:92 i tako su poveli sa 2:1 u finalnoj seriji plej-ofa prvenstva Grčke.

Branilac titule je slavio u prvom meču kao domaćin, da bi Panatinaikos u OAKA areni izjednačio rezultat pred novi meč u Dvorani Mira i prijateljstva.

Finalna serija se igra na tri pobede.

Pobedi Olimpijakosa je najviše doprineo Evan Furnije sa 28 poena, 3 skoka i osam asistencija.

U redovima Pirejaca su se istakli i krilni centar Saša Vezenkov i centar Nikola Milutinov.

MVP minule sezone Evrolige je zabeležio 24 poena, 3 skoka i po dve asistencije i ukradene lopte, dok je reprezentativac Srbije imao učinak od 17 pobeda, šest skokova i tri asistencije.

Vord je ubacio 12, a Vokap 11 poena.

Za Panatinaikos su se istakli bekovi Džerijan Grent (19 poena, 5 asistencija) i Kendrik Nan (10 poena iz 13 šuteva, po 3 skoka i asistencije), plej Ti-Džej Šorts (15 poena, 2 asistencije), krilni centri Najdžel Hejs-Dejvis (12 poena, 6 skokova) i Huančo Ernangomez (10 poena) i centar Matijas Lesor (11 poena, 4 asistencije, 2 ukradene lopte, 3 blokade).

Olimpijakos je ponovo bio bez beka Tajlera Dorsija, dok trener Zelenih Ergin Ataman na raspolaganju nije imao startno krilo – reprezentativca Turske Džedija Osmana.

Krilo Panatinaikosa Nikos Rogavopulos doživeo je povredu leve noge krajem prvog poluvremena i nije se više vraćao u igru.