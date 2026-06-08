Artanu, koji je prošle godine bio najbolji sudija u izboru Afričke fudbalske konfederacije, zabranjen je ulazak u SAD na aerodromu u Majamiju i trenutno se nalazi u Turskoj, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Američke imigracione vlasti nisu objavile razlog za odbijanje ulaska u zemlju, ali je Somalija jedna od nekoliko zemalja na listi zabrane putovanja koju je uvela administracija predsednika Donalda Trampa.

Artan je jedan od 52 sudije na listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) za Svetsko prvenstvo koje će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

On je trebalo da bude prvi sudija iz Somalije koji je sudio na Svetskom prvenstvu. Na listi Fifa je od 2018. godine i sudio je na Kupu afričkih nacija.