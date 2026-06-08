- Odbrambeni 24-godišnji fudbaler se nije dovoljno oporavio od povrede prepone kako bi na medicinski odgovoran način učestvovao na Svetskom prvenstvu - saopštila je reprezentacija Holandije, preneo je danas Skaj.

Timber je odsustvovao više od dva meseca zbog povrede prepone, a u utakmici njegovog Arsenala i Pari Sen Žermena, 30. maja u finalu Lige šampiona, ušao je u igru sa klupe.



- U konsultaciji sa medicinskim timom, odlučeno je da Timber napusti trening kamp reprezentacije u Njujorku posle utakmice protiv Uzbekistana. Uz tebe smo, Jurijen - navodi se u saopštenju.

Timber se povredio sredinom marta tokom utakmice protiv Evertona u Premijer ligi. Propustio je poslednjih sedam prvenstvenih utakmica tokom kojih je Arsenal osvojio titulu, al vratio se na teren u drugom poluvremenu utakmice protiv Pari Sen Žermena.