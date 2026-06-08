Kakva "ludnica" u Istanbulu - igraće se majstorica!

Spektakularna utakmica dve istanbulske ekipe završena je pobedom crno-belih rezultatom 73:71 i to posle velike drame gde je utakmica umalo otišla u produžetak

U drugoj se Bešiktaš rastrčao i sjajnom igrom u finišu tog dela meča došao do 41:32 na poluvremenu, ali u trećoj domaćin pravi seriju 15:3 i prilazi na 50:46 nakon trojke Tajlera Kavanoa.

Mateuš Ponitka je bio jedan od glavnih igrača Bahčešehira, dok je na drugoj strani "rešetao" Entoni Braun – obojica bivši igrači beogradskog Partizana.

I tek u poslednjoj četvrtini usledila je prava drama. Trojkom Tomasa bilo je 67:53 i svi su mislili da će Bešiktaš lako ovo dobiti, a onda sledi serija 13:0 Bahčešehira i tada je Entoni Braun promašio sva tri slobodna bacanja...

Baš kada je bilo najpotrebnije da se pogodi. Ponitka potom pogađa svoja bacanja, a onda isto čini i Braun i rezultat je bio 72:68, da bi Malaki Flin 13 sekundi pre kraja pogodio ključnu trojku.

Bešiktaš je potom izgubio loptu, a onda Hanter Hejl promašuje šut i Braun ide na liniju za slobodna bacanja pa pogađa samo prvo.

Na tri sekunde pre kraja je fauliran Malaki Flin i promašio je prvo bacanje, pa pokušao da namerno promaši i da domaćin izbori skok, što se i dogodilo, ali trojku za pobedu nisu mogli da postignu i Bešiktaš je izborio peti meč pred svojim navijačima.

Heroj Dušana Alimpijevića bio je Entoni Braun koji je meč završio sa 16 poena, 5 skokova i 3 asistencije, 14 je imao Brinton Lemar, 13 Metjuz, a 10 Morgan.

Tim Marka Baraća predvodio je Tajler Kavano sa 14 poena i 6 skokova, 13 je imao Haltali, kao i Flin, s tim što je Malaki imao 4 skoka i 6 asistencija, a Hanter Hejl postigao je 11 poena i Mateuš Ponitka imao je 5.