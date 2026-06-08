Iako se činilo da su strasti nakon burnih dešavanja sa prethodnih velikih takmičenja utihnule, švajcarski reprezentativac Granit Džaka je zajedno sa dugogodišnjim saigračem Rikardom Rodrigezom, ponovo podigao buru u švajcarskoj javnosti.

Sve se odigralo tokom timskog izleta tamošnje ekspedicije u San Dijegu, gde su posetili bejzbol meč MLB lige između San Dijego Padresa i Njujork Metsa. U momentu kada je režija prenosa na velikom semaforu stadiona prikazala grupu švajcarskih fudbalera, usledila je reakcija koja je odmah skrenula pažnju medija.



Džaka i Rodrigez su odlučili da tih deset sekundi slave iskoriste za slanje političke poruke, sklopivši šake u simbol albanskog dvoglavog orla.