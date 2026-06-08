Košarkaška sekcija Real Madrida iza sebe ima jednu od najlošijih sezona ikada i posle 15 godina se dogodilo da ne igraju ni polufinale ACB lige

Pored titule, praznih ruku su ostali i u Kupu Kralja (osvojila Baskonija), kao i Evroligi gde je slavila ekipa Olimpijakosa kada ih je pobedila u finalu u Atini.

Kako javljaju španski mediji, Florentino Peres doneo je nesvakidašnju odluku: Serđo Skariolo ostaje trener Real Madrida.

Ovo se jako retko dešava. Real na svojoj klupi čuva samo najbolje moguće trenere čak i kada ne donose trofeje.

Isto su prošli Lolo Sajns, Etore Mesina i Đoan Plaza.

Skariolo je potpisao trogodišnji ugovor, a to znači da ima još dve godine u Madridu i otkup istog bi bio neverovatno skup, a pred njima je naporno leto.

Moraju da se bore za Treja Lajlsa koji lako može da ih napusti, a tu je i rekonstrukcija rostera u "paklenoj" konkurenciji Evrolige, gde im PAOK već otežava pošto pregovara sa Mariom Hezonjom.

Osim Lajlsa, NBA poziv stiže na adresu Čume Okekea i Gabrijela Deka, što su manje-više najvažniji igrači ovog tima...