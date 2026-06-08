Košarkaška sekcija Real Madrida iza sebe ima jednu od najlošijih sezona ikada i posle 15 godina se dogodilo da ne igraju ni polufinale ACB lige 

Pored titule, praznih ruku su ostali i u Kupu Kralja (osvojila Baskonija), kao i Evroligi gde je slavila ekipa Olimpijakosa kada ih je pobedila u finalu u Atini. 

Kako javljaju španski mediji, Florentino Peres doneo je nesvakidašnju odluku: Serđo Skariolo ostaje trener Real Madrida. 

Ovo se jako retko dešava. Real na svojoj klupi čuva samo najbolje moguće trenere čak i kada ne donose trofeje. 

Isto su prošli Lolo Sajns, Etore Mesina i Đoan Plaza. 

Skariolo je potpisao trogodišnji ugovor, a to znači da ima još dve godine u Madridu i otkup istog bi bio neverovatno skup, a pred njima je naporno leto. 

Moraju da se bore za Treja Lajlsa koji lako može da ih napusti, a tu je i rekonstrukcija rostera u "paklenoj" konkurenciji Evrolige, gde im PAOK već otežava pošto pregovara sa Mariom Hezonjom. 

Osim Lajlsa, NBA poziv stiže na adresu Čume Okekea i Gabrijela Deka, što su manje-više najvažniji igrači ovog tima...

 

 

 

 