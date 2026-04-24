Mladi Španac je povređen i veliko je pitanje da li će moći da igra na Rolan Garosu. Dosta se priča i o njegovim odlukama, posebno da promeni trenra.

Slavni italijanski teniser Adrijano Panata komentarisao je trenutni momenat u kojem se nalazi Karlitos.

- Po mom mišljenju, napravio je grešku što je ostavio Ferera, koji jeste težak i zatevan trener, ali zaista veliki teniski ekspert. Sa 21 ili 22 godine, osvojio je Alkaraz sve trofeje, ali je postao mnogo više ambiciozan i tako napravio grešku. Bio bih srećan da ga ponovo vidim u sradnji sa Fererom. Odnos trenera i igrača je ključan, treneri posvete svoj život igraču i prate ga svakog dana, žrtvuju porodice, a moraju da razumeju tenis bez procepa u znanju. On ne bi trebalo da bude roditelj, nego da ti pomegne da dođeš do većeg nivoa i kvaliteta, zavisno od godina - rekao je Panata.

Imao je jasan zaključak.

- Ako ostanete sa ocem kao trenerskom figurom čitave svoje karijere, rizikujete da vam se pokvari odnos - izjavio je Panata smatrajući da Alkaraz senior ima velikog upliva u karijeru svog sina.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati Karlitos, ali i koliko će ga povrede mučiti...