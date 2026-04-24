Jedva je Stefanos Cicipas preživeo dramu na startu mastersa u Madridu, posle koje je uspeo da savlada 90. igrača planete, Amerikanca Patrika Kipsona, sa 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), ali...

Svađao se sa svima Grka... A posebno je na udaru bio njegov otac, ali i trener...

Očigledno, pričao je na grčkom, ali uvek se nađe neko ko razume sve, pa su tako na društvenim mrežama, navijači napisali da je vređao Apostolosa rečima poput "glupane", a kada mu ni to nije bilo dovoljno da se smiri, počeo je da viče: "odj**i idiote" ili "j**i se, imbecile".

Cicipas je uspeo da slavi i u narednoj rundi ide na megdan Aleksandru Bubliku (Kazahstan), ali i dalje se priča o njegovom ponašanju u duelu protiv Kipsona.

Nezadovoljan kako mu ide, Stefanos je glasno vikao na svog oca, a taj snimak je postao viralan.

Cicipas baš nema granice...